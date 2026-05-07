Hatay\'da Hayvan Hastalıklarına Denetim

Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımını önlemek amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması ve olası salgın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda görevli denetim personelleri tarafından yol kontrolleri ile hayvan satış yerlerine yönelik denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar titizlikle sürdürüleceği bildirildi. - HATAY