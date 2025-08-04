Hatay\'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı

Hatay'da, Japonya merkezli Kader Birliği (GOEN) Derneği'nin desteği ve Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın (KONEV) koordinasyonuyla yapılan kütüphane törenle açıldı.

Merkezi Japonya'da bulunan GOEN Derneği sponsorluğunda, Ankara'da bulunan KONEV koordinatörlüğünde, Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Çardak Anadolu Lisesi bahçesinde uzun süren çalışmalar sonucu 'GOEN Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı. Kütüphanenin yapım aşaması ise Hassa Kaymakamlığı denetiminde sürdürüldü. 'GOEN Kütüphanesi'nin açılış töreni, Ankara'da ve Hatay'da olmak üzere canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Törene, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, KONEV Başkanı Vali Hakkı Teke, Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, GOEN Başkanı Murat Ensici ve davetliler katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.

"Kütüphaneden ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız"

Japonya'da bulunan GOEN Derneği Başkanı Ensici ile şahsi dostlukları olduğuna değinen Teke, "Bu şahsi dostluklarımız artık kurumsal hale dönüştü. Türk-Japon dostluğunu daha ileriye götürmek için çeşitli aktiviteler, çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Türkiye'de malum elim bir deprem felaketi olmuştu. Sonrasında GOEN Derneği 2 tır dolusu, çadır, battaniye ve uyku tulumu gönderdi. Biz de bu işin organizasyonunu yaptık, Türkiye'ye geldi. İstanbul'dan Adana'ya götürdük. Oradan Hatay'a götürüp ilgililere teslim edip vatandaşa ulaşmasını sağladık. Okul yaptırmayı düşünüyorlardı. Ancak önce bir kütüphane yapalım, ondan sonra da okulu yapmak için gerekli çalışmalar yapalım dediler. GOEN Derneği'nin Başkanı Murat Bey kardeşimin kendi şahsi çabalarıyla oradan vatandaşlardan topladığı paraları buraya intikal ettirdi. Biz de bunları fiilen kullanılır hale getirdi. Gençlerin emrine sunulması, insanlarımızın emrine sunulması bizi çok mutlu etti. Kütüphaneden ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız" dedi.

"Japon dostlarımız bizlere 6 milyon 230 bin Yen'e yakın bir para topladı"

Ailesi ile Japonya'da yaşanan doğal afetlerde gönüllü olarak çalışmalara katıldığını vurgulayan Ensici, "Depremin ilk günden itibaren eğitim kurumlarının, okulların yıkıldığını haberlerden izledikçe içimiz yanıyordu. Biz, 23'üncü Dönem Meclis Başkanımız Köksal Bey ile bunu istişare ettik. Fahri Başkonsolosluğumuz ve Köksal Bey'in himayelerinde bir bağış kampanyası başlattık. Sağ olsun Japon dostlarımız bizlere 6 milyon 230 bin Yen'e yakın bir para topladı. Biz bu bağışların bir bölümüyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisinde bir ahşap bina inşasının yapıldığı yere bağışta bulunduk. Geri kalan bölümü ile de şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphane yapımını gerçekleştirdik. Herkesin bu işte bir emeği var. Kim gönülden katkı sağladıysa herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayır kurumları daha da çoğalır. 2 ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha iyi seviyelere taşır. Bizim temennimiz ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar biz de huzur buluruz. En azından böyle afetler karşısında insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu Japonya'da olmuş veya Türkiye'de olmuş fark etmiyor. Bu gönülden yapılan faaliyetlere az da olsa katkı verebilsek ne mutlu bize" diye konuştu.

"Bu kütüphane dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak"

Kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Kahraman, "Hatay, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Binalarımız yıkıldı, okullarımız yıkıldı, kütüphanelerimiz yıkıldı. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri buranın tekrardan inşası için seferber edildi. Aynı zamanda hem gençlerimiz hem çocuklarımız bu depremden psikolojik olarak olumsuz anlamda etkilendiler. Hem fiziki toparlanma için hem de manevi bir toparlanma için hem fiziksel yatırımlara hem de bu tarz anlam taşıyan kültürel diğer yatırımlara da ihtiyacımız vardı. Bu kütüphaneyle birlikte çocuklarımız bilgiye daha hızlı erişecek, bilime, eğitime daha çok önem verecek diye düşünüyorum. Tabii bunun en çarpıcı yanı kütüphanenin Japon halkının desteğiyle yapılmış olması. Bildiğiniz üzere Japonya ile kadimden beri devam eden bir dostluğumuz var. Bu kütüphane ise dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak, hizmet edecek, öğrencilerimizin hayatına dokunacak" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda ise plaket takdimlerinin ardından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılış seremonisi gerçekleşti. Yapılan bu ve benzeri çalışmalar ile Türk-Japon dostluk ilişkilerine katkı sağlanması hedefleniyor. - HATAY