Hatay'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hatay'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı

Hatay\'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı
04.08.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, GOEN Derneği ve KONEV destekli kütüphane törenle açıldı, Türk-Japon dostluğu vurgulandı.

Hatay'da, Japonya merkezli Kader Birliği (GOEN) Derneği'nin desteği ve Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın (KONEV) koordinasyonuyla yapılan kütüphane törenle açıldı.

Merkezi Japonya'da bulunan GOEN Derneği sponsorluğunda, Ankara'da bulunan KONEV koordinatörlüğünde, Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Çardak Anadolu Lisesi bahçesinde uzun süren çalışmalar sonucu 'GOEN Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı. Kütüphanenin yapım aşaması ise Hassa Kaymakamlığı denetiminde sürdürüldü. 'GOEN Kütüphanesi'nin açılış töreni, Ankara'da ve Hatay'da olmak üzere canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Törene, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, KONEV Başkanı Vali Hakkı Teke, Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, GOEN Başkanı Murat Ensici ve davetliler katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.

"Kütüphaneden ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız"

Japonya'da bulunan GOEN Derneği Başkanı Ensici ile şahsi dostlukları olduğuna değinen Teke, "Bu şahsi dostluklarımız artık kurumsal hale dönüştü. Türk-Japon dostluğunu daha ileriye götürmek için çeşitli aktiviteler, çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Türkiye'de malum elim bir deprem felaketi olmuştu. Sonrasında GOEN Derneği 2 tır dolusu, çadır, battaniye ve uyku tulumu gönderdi. Biz de bu işin organizasyonunu yaptık, Türkiye'ye geldi. İstanbul'dan Adana'ya götürdük. Oradan Hatay'a götürüp ilgililere teslim edip vatandaşa ulaşmasını sağladık. Okul yaptırmayı düşünüyorlardı. Ancak önce bir kütüphane yapalım, ondan sonra da okulu yapmak için gerekli çalışmalar yapalım dediler. GOEN Derneği'nin Başkanı Murat Bey kardeşimin kendi şahsi çabalarıyla oradan vatandaşlardan topladığı paraları buraya intikal ettirdi. Biz de bunları fiilen kullanılır hale getirdi. Gençlerin emrine sunulması, insanlarımızın emrine sunulması bizi çok mutlu etti. Kütüphaneden ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız" dedi.

"Japon dostlarımız bizlere 6 milyon 230 bin Yen'e yakın bir para topladı"

Ailesi ile Japonya'da yaşanan doğal afetlerde gönüllü olarak çalışmalara katıldığını vurgulayan Ensici, "Depremin ilk günden itibaren eğitim kurumlarının, okulların yıkıldığını haberlerden izledikçe içimiz yanıyordu. Biz, 23'üncü Dönem Meclis Başkanımız Köksal Bey ile bunu istişare ettik. Fahri Başkonsolosluğumuz ve Köksal Bey'in himayelerinde bir bağış kampanyası başlattık. Sağ olsun Japon dostlarımız bizlere 6 milyon 230 bin Yen'e yakın bir para topladı. Biz bu bağışların bir bölümüyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisinde bir ahşap bina inşasının yapıldığı yere bağışta bulunduk. Geri kalan bölümü ile de şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphane yapımını gerçekleştirdik. Herkesin bu işte bir emeği var. Kim gönülden katkı sağladıysa herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayır kurumları daha da çoğalır. 2 ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha iyi seviyelere taşır. Bizim temennimiz ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar biz de huzur buluruz. En azından böyle afetler karşısında insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu Japonya'da olmuş veya Türkiye'de olmuş fark etmiyor. Bu gönülden yapılan faaliyetlere az da olsa katkı verebilsek ne mutlu bize" diye konuştu.

"Bu kütüphane dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak"

Kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Kahraman, "Hatay, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Binalarımız yıkıldı, okullarımız yıkıldı, kütüphanelerimiz yıkıldı. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri buranın tekrardan inşası için seferber edildi. Aynı zamanda hem gençlerimiz hem çocuklarımız bu depremden psikolojik olarak olumsuz anlamda etkilendiler. Hem fiziki toparlanma için hem de manevi bir toparlanma için hem fiziksel yatırımlara hem de bu tarz anlam taşıyan kültürel diğer yatırımlara da ihtiyacımız vardı. Bu kütüphaneyle birlikte çocuklarımız bilgiye daha hızlı erişecek, bilime, eğitime daha çok önem verecek diye düşünüyorum. Tabii bunun en çarpıcı yanı kütüphanenin Japon halkının desteğiyle yapılmış olması. Bildiğiniz üzere Japonya ile kadimden beri devam eden bir dostluğumuz var. Bu kütüphane ise dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak, hizmet edecek, öğrencilerimizin hayatına dokunacak" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda ise plaket takdimlerinin ardından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılış seremonisi gerçekleşti. Yapılan bu ve benzeri çalışmalar ile Türk-Japon dostluk ilişkilerine katkı sağlanması hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Japonya, Kültür, Eğitim, Yerel, hatay, Tören, Hassa, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:57
Yemen’de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:30:46. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Japon Desteğiyle Kütüphane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.