Hatay\'da Kaçan Büyükbaş Hayvan Korku Saçtı

Hatay'da ahırdan kaçan büyükbaş hayvanın vatandaşlara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Angus, birkaç araca zarar verdikten sonra sahibi tarafından yakalandı.

Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir ahırdaki angus cinsi büyükbaş hayvan firar etti. Kısa sürede mahalleyi birbirine katan hayvanın sokaklarda koşturduğu ve vatandaşları korkuttuğu anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kaçarak kurtulurken, birkaç araç zarar gördü. Hayvan, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.

Kaçan angusun mahallede korkuya neden olduğunu ifade eden Mehmet Dönmez, "Dün akşam dedemlerde yemek yiyorduk, bir baktık can havliyle kaçanlar vardı. Sonra öküzün kaçtığını öğrendik, biz de aşırı korktuk. Arkadan da atla sahibi kovalıyordu. Biz de hemen evlere kaçtık. Birkaç araca zarar verdi. Bize vursaydı kötü olurdu, çok korktuk. Allah korudu ve kaçabildik" dedi.