Hatay'da Kadınlar Günü Yürüyüşü

09.03.2026 01:54
Hatay'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ekonomik kriz ve şiddete dikkat çekmek için yürüdü.

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY)Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde bir araya gelen kadınlar, Saray Caddesi'ne yürüdü.

Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Necmi Asfuroğlu Lisesi'nden Saray Caddesi'ne yürüyen kadınlar, burada basın açıklaması yaptı.

Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformundan Sevilay Elmas, yaptığı açıklamada, kadınların ekonomik krizden şiddete, eğitimden çalışma yaşamına kadar birçok alanda saldırılarla karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

Sevilay Elmas, hükümetin kadınları çalışma yaşamının dışına itmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlara en az üç çocuk doğurun diyen AKP iktidarı, kadını istihdamdan koparacak saldırıları her fırsatta müjde gibi sunuyor. Yarı zamanlı çalışma, ebeveyn izni gibi pazarlansa da bu aslında esnek çalışmadır. Kadının yükünü artırırken emeklilik ve kıdem tazminatı gibi en temel haklarını gasp eder. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çözüm yarı zamanlı çalışma değil, kreş açmak devletin sorumluluğudur."

Türkiye'de kadın işsizliğinin yüzde 45'lere ulaştığını belirten Elmas, yüz binlerce kız çocuğunun yoksulluk, barınma ve beslenme sorunları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kaldığını ifade etti. Elmas, müfredatın "milli ve yerli" adı altında dinselleştirilmesi ve karma eğitimin tartışmaya açılmasının laik, bilimsel ve cinsiyet eşitlikçi eğitimi yok ettiğini vurguladı.

Kadın cinayetlerine işaret eden Elmas, 2026'nın sadece ilk ayında 22 kadın öldürüldüğünü, 14 ölüm ise kayıtlara şüpheli olarak geçtiğini kaydererek, cezalarda yapılan indirimlere tepki gösterdi.

Elmas, "Bizler; yoksulluğa, kayıt dışı çalıştırılmaya, cam tavanlara ve her türlü güvencesizliğe itiraz ediyoruz. Sınırları aşan mücadelemizle sesimizi çoğaltacak, bu karanlığı hep birlikte aşacağız. Özgürlüğümüz için mücadele etmekte kararlıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

