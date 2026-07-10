Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde Karaçağıl Mahallesi bağlantı yolunda yürüttüğü asfalt çalışmalarını tamamladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırıkhan ilçesi Karaçağıl Mahallesi bağlantı yolunda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları tamamlandı.
Toplam 1,4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu, yapılan asfalt çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu.
HBB yetkilileri, il genelinde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının planlama doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini bildirdi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Kırıkhan'da bağlantı yollarına 1,4 kilometrelik asfalt - Son Dakika
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