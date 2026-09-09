Hatay'da komando tugayında komuta devir teslimi yapıldı
Hatay Antakya'da düzenlenen törende Piyade Komando Albay Tufan Bakirel, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı görevini Tuğgeneral Orhan Demirel'e devretti. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı katılırken, tugay komutanlığına Tuğgeneral Demirel getirildi.
Hatay'da 8'inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Antakya'da düzenlenen törende Piyade Komando Albay Tufan Bakirel, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı görevini Tuğgeneral Orhan Demirel'e devretti. Gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından 8'inci Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Orhan Demirel getirildi.
Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
Kaynak: İHA
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