Hatay'da korku evinde bayılan çocuğun anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da korku evinde bayılan çocuğun anları kameraya yansıdı

Hatay\'da korku evinde bayılan çocuğun anları kameraya yansıdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkusundan bayılan çocuğun anları güvenlik kamerasına yansıdı. Göktuğ Kaplan'ın korku evinde yaşadığı zor anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

27.08.2024 09:21
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkusundan bayılan çocuğun bu anları kameraya yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek için korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen Kaplan, karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Kendisini korkutan iş yeri personelleri tarafından kaçırılmak istendiği an Kaplan, korkusundan bayıldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Kaplan'ın korkusundan bayıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler binlerce kez izlendi.

"Hiçbir şey görmüyor gözüm, beni seçtiklerinde çok tedirgin oldum o yüzden panik yapıp bayıldım"

Korku evinde yaşadıklarını anlatan 13 yaşındaki Göktuğ Kaplan, panik yaparak bayıldığını belirterek, "Oraya gittiğimde ben internetten falan görmüştüm. Böyle kamera açısından gördüğümde biraz ışıklı sanıyordum ama gittiğimde hiçbir şey görmedim. Bir de çok küçük bir fener verdiler önümüzü tam görmüyoruz tam orada beni korkuttular. Beni götüreceklerdi ben de panik yaptım, başım falan döndü o sırada bayıldım. Tam hatırlamıyorum sonra aşağı indirdiler beni su falan verdiler birinci bölüm tam bitiyordu o sırada ben bayıldım. Biz annem ve babamdan izin alarak ablam, ben ve arkadaşı gitmiştik. Orada bir heyecan yaşadım bir anda panik oldum, korkutunca hiçbir görmediğim için beni alacaklardı beni seçtikleri için bir anda panik yapıp bayılmıştım. Çok korkmuyorum da korku filmlerini genelde ablamla izliyoruz ablam bağırıyor falan o sırada bir anda korku geliyor ablam panik yapsa da korkmuyorum. Hiçbir şey görmüyor gözüm, beni seçtiklerinde çok tedirgin oldum o yüzden panik yapıp bayıldım. Ben biran utandım dalga geçecekler falan diye düşündüm, acaba kimse benle dalga geçer mi diye düşündüm sonradan alıştım. Bir sürü beğeni falan gelince ve milyonlar izleyince bir şey demedim çok sevindim. Aslında onlar beni seçince ben de onları korkutmak için öyle kelimeler kullandım o yüzden öyle dedim. Korku evinde bayılsam da tekrardan korku evine gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da korku evinde bayılan çocuğun anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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