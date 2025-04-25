Hatay\'da Mezarlıklar İçin Bakım ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesinde bulunan mahalle mezarlığında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve onarım işlerinin yanı sıra ilaçlama çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.

HBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan Armutlu Mezarlığı'nda çalışmalar kapsamın yabani otların biçilmesi, çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının temizlenmesinin yanı sıra bakım çalışmaları kapsamında zarar gören alanların onarımı ve çevre duvarlarının elden geçirilmesi gibi işlemler de yapıldı. HBB Mezarlıklar Daire Başkanı Mustafa Şener'de sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti.

Çalışmalarla ilgili konuşan Armutlu Cami Derneği Başkanı Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu, "Yıllardır Armutlu mezarlığının bakımsız olduğunu herkes bilmektedir. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla Armutlu Mezarlığı baştan sona kadar temizlik, ağaç budama ve bordür açısından işleme alınmıştır. İlgi ve alakalarından dolayı Başkan Öntürk'e ve ekibine çok teşekkür ederim, işlerinde başarılar dilerim." İfadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mezarlıkların bakımı ve korunmasının hem çevre estetiği hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür çalışmaların il genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - HATAY