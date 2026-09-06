Hatay\'da okul ürünü denetimleri sürüyor; Ticaret Müdürü saha çalışmalarını inceledi

Hatay'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında; kırtasiye ürünlerinin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunluğu ile tüketici sağlığı ve güvenliği açısından taşıması gereken şartlar titizlikle kontrol ediliyor. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ve okul malzemelerinin güvenli ve standartlara uygun olması hedefleniyor.

Hatay Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın Koca da gerçekleştirilen saha denetimlerine bizzat katılarak çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Hatay Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek "Ticaret Bakanlığı olarak okulların açılmasına yakın denetimlerimizi arttırdık. Hatay ilinde de arkadaşlarımızla bu denetimleri arttırarak devam ettirmekteyiz. Şu anda da bu işletmemizde denetim gerçekleşiyor. Bu denetimleri biz vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, basiretli tacirlerimizin bu konudaki ticari hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için yapmaktayız. Okulların açılmasından sonra da planlı denetimlerimiz devam etmekte, sıklıkla bunları yapmaktayız arkadaşlarımızla. Bu 81 ilde, Türkiye genelinde bu denetimler devam etmektedir" dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerin, öğrencilerin ve velilerin güvenli ve standartlara uygun ürünlere ulaşabilmesi amacıyla eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği bildirildi.