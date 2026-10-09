Hatay'da örnek davranış sergileyen 3 polis başarı belgesi aldı - Son Dakika
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Hatay'da örnek davranış sergileyen 3 polis başarı belgesi aldı

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Hatay\'da örnek davranış sergileyen 3 polis başarı belgesi aldı
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Hatay'da örnek davranış sergileyen 3 polis memuru, Vali Mustafa Masatlı'dan başarı belgesi aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren ve yola dökülen yağı kumla kapatan polisleri sosyal medyada paylaşarak teşekkür etmişti.

Hatay'da görevlerini yaptıkları esnada gelişen olaylar karşısında örnek davranış sergileyerek vatandaşların takdirini toplayan 3 polis memuruna Vali Mustafa Masatlı tarafından başarı belgesi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de motorize polis memurunun bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdiği ve yola dökülen yağın üzerini avucunda kum taşıyarak kapatan polis memurunun örnek davranışlarını sosyal medyada paylaşarak teşekkür etmişti.

Antakya ilçesinde yaşanan kaza sonrası araçtan yola dökülen yağın üzerini avucunda kum taşıyarak kapatan ve bilinci kapanan bebeği şefkatle hastaneye yetiştiren polis memurları davranışlarıyla takdir toplamıştı. Örnek niteliği taşıyan görüntüleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya üzerinden paylaşarak polis memurlarına teşekkür etmişti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, örnek davranış sergileyen polis memurları; Fatih Özsunar, Furkan Cenneter ve Murat Gündüz'ü makamında kabul etti. Kabul programında; Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Uğur Zengin'de yer aldı. Polis memurlarına örnek davranışları için teşekkür eden Vali Masatlı, başarı belgesi takdim etti.

"Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri olarak görevimizin dışında vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz"

İnsanı davranışların bütün kamu görevlilerine örnek olması gerektiğini ifade eden Vali Masatlı, "Bugün şehrimizin açısından bizleri çok mutlu eden bir buluşma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta şehrimizde memurlarımız noktasında 2 örnek davranış sergileyin arkadaşlarımız oldu. Memurlarımızın sergiledikleri örnek davranıştan ziyadesiyle mutlu olduk. Devletimizin gücünü sahada gösterip, kuralları uygulayan 2 arkadaşımız diğer taraftan da devletimizin merhametini toplumumuza göstermişlerdir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri olarak görevimizin dışında vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. Örnek davranış sergileyen arkadaşlarımızı davet ettim ve ödüllendirdim. İnsani davranışın bütün kamu görevlilerine örnek olmasını da canı gönülden temenni ediyorum. Başta İl Emniyet Müdürümüz Nihat Özen olmak üzere il emniyet müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarını ve örnek davranış sergileyen polis kardeşlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaza sonrası yağın aktığı bölgede yeni bir kaza yaşanmaması adına avucuyla kum taşıyan polis memuru Murat Gündüz, "22 yıldır trafik denetleme şube müdürlüğünde görev yapıyorum. Çevreyolu üzerinde 3 araçlı zincirleme kaza yaşanmıştı. Kazada araçların motor yağı yola aktığı için tekrar kaza yaşanmaması için orta refüjde bulunan kum yığınından yağın üzerine kum bıraktım" dedi.

"Polis memuru ve bir baba olarak görevimizi yaptık"

Bir baba şefkatiyle bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdiğini dile getiren polis memuru Furkan Cenneter, "14 yıldır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Olayın gerçekleştiği gün rutin uygulamamızı yaparken panik ortamı yaşandı. Annenin feryadını duyduk ve bebek bilincini yeni kaybetmişti. Ön görüşmelerimizi yaptık ve yüksek ateşinin olduğunu söylediler, bizimde bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu. Sınav yoğunluğundan dolayı trafik yoğunluğu vardı, bizde motor ile götürmemizin daha hızlı olacağını düşünerek hızlı bir şekilde evladımızı hastaneye yetiştirdik. Polis memuru ve bir baba olarak görevimizi yaptık" dedi.

Kaynak: İHA
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