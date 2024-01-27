 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Otobüs Şoförü Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Otobüs Şoförü Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıyor

Hatay'da 32 yıldır otobüs şoförlüğü yapan tecrübeli kaptan Yaşar Aslan, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade ederek her yolculuk öncesi yolcularına emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatıyor.

Hatay\'da Otobüs Şoförü Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıyor
27.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:38
Abone Ol

HATAY (İHA) – Hatay'da 32 yıldır otobüs şoförlüğü yapan tecrübeli kaptan Yaşar Aslan, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade ederek her yolculuk öncesi yolcularına emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatıyor.

Uzun mesafeli yolculuklarda sıklıkla tercih edilen otobüs ile seyahatte meydana gelen kazalar facia ile sonuçlanabiliyor. Otobüs kazası anında yolcuların emniyet kemeri takmaması, savrulmalarına ve darbe almalarına neden oluyor. Vücuda alınan darbeler ve araç altında ezilme sonrasıysa ölüm yaşanıyor. Hatay'da ömrünü direksiyon sallayarak harcayan 56 yaşındaki kaptan Yaşar Aslan, 32 yıllık deneyimiyle her yolculuk öncesi yolcularına emniyet kemeri takmalarını hatırlatıyor. Yolculuk öncesi ve esnasındaysa muavinler, vatandaşlara emniyet kemeri uyarsın da bulunuyor.

Emniyet kemeri konusunda yapılan uyarıları anlatan Yaşar Aslan, "Muavinler aracın içinde gerekli anonsları yaparak herkesin emniyet kemerini takmasını hatırlatıyor. Otogarlar ve garaj çıkışlarında bu uyarıları tekrarlıyoruz. Ayrıca trafik memurları da aynı uyarıları yaparak kontrol altında tutuyorlar. Şu ana kadar şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Araç bakımları için görevli arkadaşlarımız bulunuyor. Şefler ve ustalar, gereken iş emrini alarak araçların bakımını eksiksiz bir şekilde yapıyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bakım işlemleri en üst düzeyde gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

"Sevdikleriniz için hayatınızı kurtaracak tek şey emniyet kemeri"

Emniyet kemerini sevdikleri ve ailesi için taktığını belirten İzel Akgül ise "Uzun yolculuklarda muavin uyarmadan önce mutlaka emniyet kemerini takarım. Sevdiklerimiz ve ailemiz için çok önemli. Sevdikleriniz için hayatınızı kurtaracak tek şey emniyet kemeri. Emniyet kemerini takmadan uzun yolculuklara çıkmayınız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Aslan, Hatay, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Otobüs Şoförü Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıyor - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Otobüs Şoförü Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement