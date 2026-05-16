HBB'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HBB'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale

HBB\'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale
16.05.2026 11:03  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınları ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale etti. Erzin, Dörtyol, Payas ve Antakya'da ekipler yoğun mesai yürüttü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve HATSU ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı teyakkuza geçerek su baskınları ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale etti.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ile HATSU ekipleri sahada yoğun mesai yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) bağlı tüm birimler teyakkuza geçti.

HBB, HATSU, İtfaiye, Zabıta ve ilgili ekipler; il genelinde etkisini artıran yağışlara karşı koordineli şekilde çalışma gerçekleştirirken vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına birçok noktada anında müdahalede bulundu.

AKOM Komuta Merkezi'nden alınan bilgiler doğrultusunda yağışın Erzin ilçesinden başlayarak İskenderun yönüne ilerlemesi üzerine ekipler kritik bölgelerde çalışma başlattı. Gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtilirken saha kontrollerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Erzin'de yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler, Dörtyol ile Payas birleşiminde bulunan Kurudere mevkisinde iş makineleri desteğiyle su baskınlarına karşı çalışma yürüttü.

Öte yandan Payas Sanayi Sitesi ışıklar mevkisinde yolda biriken yağmur suları nedeniyle bazı vatandaşların araçlarında mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde ekiplerin su tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Zabıta ekipleri ise dubalarla önlem alıp trafik yönlendirmelerine destek verdi.

HBB yetkilileri, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek acil durumlarda 112, ALO 153 ve HATSU 185 hatlarına ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HBB'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: HBB'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.