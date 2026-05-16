HBB\'den yoğun yağışa karşı sahada anında müdahale

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve HATSU ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı teyakkuza geçerek su baskınları ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale etti.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ile HATSU ekipleri sahada yoğun mesai yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) bağlı tüm birimler teyakkuza geçti.

HBB, HATSU, İtfaiye, Zabıta ve ilgili ekipler; il genelinde etkisini artıran yağışlara karşı koordineli şekilde çalışma gerçekleştirirken vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına birçok noktada anında müdahalede bulundu.

AKOM Komuta Merkezi'nden alınan bilgiler doğrultusunda yağışın Erzin ilçesinden başlayarak İskenderun yönüne ilerlemesi üzerine ekipler kritik bölgelerde çalışma başlattı. Gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtilirken saha kontrollerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Erzin'de yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler, Dörtyol ile Payas birleşiminde bulunan Kurudere mevkisinde iş makineleri desteğiyle su baskınlarına karşı çalışma yürüttü.

Öte yandan Payas Sanayi Sitesi ışıklar mevkisinde yolda biriken yağmur suları nedeniyle bazı vatandaşların araçlarında mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde ekiplerin su tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Zabıta ekipleri ise dubalarla önlem alıp trafik yönlendirmelerine destek verdi.

HBB yetkilileri, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek acil durumlarda 112, ALO 153 ve HATSU 185 hatlarına ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu. - HATAY