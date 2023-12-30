Hatay\'da şehit Mehmetçikler için mevlit okutuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yatsı namazının ardından dua edildi.

İskenderun ilçesinde Alperen Ocakları öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kaptanpaşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yatsı namazı kılındı. Namazdan sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için dualar edilerek Yasin-i Şerif okundu.

Yapılan etkinliğe, İskenderun İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve Alperen Ocakları İl Başkanı Muhammet Bıkmış katıldı. Alperen Ocakları İl Başkanı Bıkmış, "Kuzey Irak'taki Pençe Kilit operasyonunda şehit olan 12 Mehmetçiğimizin adına mevlidi şerif programıydı. Ardından cemaatimize ikramlarımızı sunduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun" dedi. - HATAY