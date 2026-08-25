Hatay'da Sıcak Havada Havuz Keyfi

Hatay'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek isteyen vatandaşlar, Yayladağı ilçesinde bulunan ve doğal kaynak suyuyla beslenen yüzme havuzunun keyfini çıkardı.

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Hatay'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentte yaşayan vatandaşlar, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ediyor. Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'nde bulunan ve doğal kaynak suyuyla beslenen yüzme havuzu, sıcak havadan bunalan vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Denize uzak olan Antakya, Altınözü ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte havuzda bir yandan serinlenirken diğer yandan da piknik yaparak günün tadını çıkarıyor.

"Kimisi denize gidiyor kimisi de havuza gidiyor ve bu sıcak havada çok serinledim"

Havanın sıcak olmasından dolayı havuzda ailesiyle birlikte serinleyen Anıl Yalçın, "Hava çok sıcak olduğu için Kışlak Mahallesi'nde havuza geldik. Ailemizle geliyoruz ve tatil yapıyoruz. Kimisi denize gidiyor kimisi de havuza gidiyor. Bu sıcak havada çok serinledim. Ailemizde mutlu oldu ve bizde mutlu olduk. Yaklaşık 5 saattir burada yüzüyoruz" dedi.

"Yazın tam ortasındayız, hava da esmiyor ve hava sıcak olduğu için neredeyse her gün havuza geliyoruz"

Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştığı günlerde arkadaşlarla havuza gittiğini ifade eden Kürşat Çetin, "Köylerde oturduğumuz için buralar çok sıcak oluyor. Yazın tam ortasındayız ve hava da esmiyor. Havalar 40 dereceyi görüyor ve bizde havuza geliyoruz. Hava sıcak olduğu için neredeyse her gün havuza geliyoruz, buranın suyu da dağlardan geldiği için soğuk oluyor. Bu zamanlar çok sıcak olduğu için Antakya Altınözü ve civar köyler de buraya geliyorlar" şeklinde konuştu.

"Vatandaş deniz uzak olduğu için orayı değil, gölgelik alanda olan yüzme havuzunu tercih ediyor"

Sıcaktan bunalan vatandaşların aileleriyle birlikte serinlemek amacıyla Kışlak Mahallesi'ne geldiğini söyleyen Yusuf Çetin, "Burası çok kalabalık ve vatandaş sıcaktan bunalmış. Ortam çok güzel ve çocuklar eğleniyor. Aileler piknik yapıyor. Havalar çok sıcak ama suyumuz ona karşılık buz gibi. Soğuk bir havuzumuz var, burada bütün gün boyunca çocuklar yüzüyor. Sabahın erken saatlerinde geliyorlar. O kadar erken gelen ve yüzmeyi hevesli çocuklar var. Genelde vatandaş deniz uzak olduğu için denizi değil, havuzu tercih ediyor" ifadelerini kullandı.