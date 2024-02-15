Hatay\'da Sokak Hayvanlarına Farkındalık Oluşturmak İçin Doğum Günü Kutlaması

Hatay'da yaşayan Deniz Berber ve Sadık Sezer çifti, sokak hayvanlarına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'John' isimli köpeklerinin doğum gününde hayvanların katıldığı bir kutlama yaptı. Köpek mamasıyla kaplı pastanın kesildiği, hayvanlarla halayların çekildiği doğum gününde ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Defne ilçesinde yaşayan nişanlı Deniz Berber ve Sadık Sezer çifti, Pomeranian cinsi 'John' isimli köpekleri için doğum günü partisi düzenledi. Prefabrik iş yerinde düzenlenen doğum günü kutlamasına nişanlı çiftin dostları, evcil hayvanlarıyla birlikte katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı doğum gününde köpek mamasıyla kaplı pasta kesilirken, hayvanlarla çekilen halaylarla eğlenildi. Unutulmaz görüntülerin ortaya çıktığı doğum günü katılımcılar için de bir ilk oldu. Berber ve Sezer çifti, yaklaşık 60 sokak hayvanı için de mama paketi hazırlayarak davetlilere hediye etti.
"Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur"
Sokak hayvanlarına şiddetin arttığı bu dönemde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kutlama yaptıklarını ifade eden Sadık Sezer, "Bugün farkındalık oluşturduğumuz, minik dostlarımızla buluştuğumuz bir gündü. Biz minik dostlarımızı çok seviyoruz. Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama sizden ricam bu dilsiz kullara lütfen zulüm göstermeyin" dedi.
"Bugün John'un doğum günü kutlamasını yaptık"
Depremden sonra zor günler geçiren evcil hayvanları John'un doğum gününde bir araya toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Deniz Berber ise, "Ben John'un annesiyim. Bugün burada Antakya'daki dostlarımızla evcil hayvanlarımızı bir araya topladık. Amacımız depremden sonra psikolojik olarak çöken canlarımıza farklı bir gün yaşatmaktı. Bugün John'un doğum günü kutlamasını yaptık. Burada evcil dostlarla buluştu. Pastalar kesildi, müziğimizle eğlendik. Umarım ki bu örnek bir davranış olur. Lütfen hayvanlarımıza zarar vermeyelim, onları koruyalım. John iyi ki doğmuş, iyi ki hayatıma girmiş" ifadelerini kullandı.
"Bugün kariyerimdeki en güzel işi yapıyorum diyebilirim"
DJ Metin Aygün, meslek hayatındaki en farklı kutlamaya katıldığını ifade ederek, "Bugün kariyerimdeki en güzel işi yapıyorum diyebilirim. Çok güzel bir farkındalık yaşattık. Sayın Deniz Hanım sağ olsun bu etkinliği düzenledi. Hayvanlar sürekli hor görülüyor, sürekli şiddete maruz kalıyor. Bu kutlamanın insanları aydınlatacak bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Farklı bir etkinlikti, ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum"
İlk defa böyle bir kutlamaya katıldığını ifade eden Okan Gökkurt, "Küçük canlarımız için bir araya geldik. Geçirdiğimiz zor günlerde onlar da çok zulüm gördüler. Hayvanlara şiddete karşıyız. Farklı bir etkinlikti, ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. En azından bundan sonra daha duyarlı olunur. Bugün John'un doğum günüydü" şeklinde konuştu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Sokak Hayvanlarına Farkındalık Oluşturmak İçin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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