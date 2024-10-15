Hatay'da takla atarak narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erzin - Dörtyol karayolu Kanıkısığı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Narenciye bahçesinde uçan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Takla Atan Araç Narenciye Bahçesine Uçtu - Son Dakika
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