Hatay'da Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Başlatılıyor - Son Dakika
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Hatay'da Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Başlatılıyor

Hatay\'da Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Başlatılıyor
23.06.2025 10:34  Güncelleme: 10:37
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Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU, 2026 itibarıyla uzaktan okuma teknolojisine sahip sayaçlar takarak, su sayaçlarını teknolojik sistemle uzaktan okumayı hedefliyor. Bu sistem, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), ilerleyen süreçte belirlenen bazı abone gruplarına uzaktan okuma teknolojisine sahip sayaçlar takarak sayaçlar teknolojik sistemle uzaktan okunacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), 15 ilçede hayata geçirdiği altyapı yatırımlarının yanı sıra 'Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi'ne geçerek önemli bir teknolojik yatırıma imza atıyor. Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi ile teknolojik yolculukta kapsamlı bir adıma hazırlanan HATSU Genel Müdürlüğü; projenin zaman, maliyet ve enerji alanında önemli bir tasarruf sağlayacağının altını çizdi.

Çalışmanın kapsamında ise; 2025 yılı sonuna kadar teslim edilecek Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapılan yeni deprem konutlarına ve HATSU tarafından belirlenen bazı abone gruplarına, 2026 yılı itibarıyla bütün abone gruplarına, 3516 sayılı Kanun gereği de damga süresi dolmuş sayaçlar yerine uzaktan okuma teknolojisine sahip sayaçlar takılacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle beraber, radyo frekanslı antenler marifetiyle sayaçlardan okunacak endeks bilgileri faturalandırılmak üzere Abone Bilgi Yönetim Sistemi'ne aktarılacak.

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi'nin sağlayacağı avantajları detaylarıyla aktaran HATSU sistem sayesinde; uzaktan ve anlık veri okunması, tüketim verilerinin merkezi sistemden takibi, personel ve zamandan tasarruf etme, sayaç okuma hataları, eksik veya yanlış fatura kesilme oranının azaltılması, anormal su kullanımları, sızıntılar veya kaçakların erken tespiti, aşırı tüketim durumlarında erken önlem alınması ve doğal kaynakların korunması sağlanacak. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi Başlatılıyor - Son Dakika

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