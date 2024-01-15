 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Yağışlı Havaya Rağmen Vatandaş Denizde Yüzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Yağışlı Havaya Rağmen Vatandaş Denizde Yüzdü

Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen vatandaşın bu anları sosyal medyada da ilgi gördü.

Hatay\'da Yağışlı Havaya Rağmen Vatandaş Denizde Yüzdü
15.01.2024 - 09:04,  Güncelleme: 09:06
Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü.

Hatay'da son 15 gündür yağışlı hava etkisini zaman zaman hissettiriyor. Ocak ayı itibarıyla hava sıcaklığı da 10 derece civarında seyrediyor. Yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan Hatay sahilleri ise havanın soğumasıyla boş kaldı. Tatil için Karabük'ten Payas ilçesine gelen İbrahim Yücel isimli vatandaş da günler sonra açan güneşi fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen Yücel'in bu anları dikkat çekti. Ocak ayında denizde yüzen vatandaş, sosyal medyada da ilgi gördü. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hatay, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Yağışlı Havaya Rağmen Vatandaş Denizde Yüzdü - Son Dakika


09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33
Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18
Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman'ın evinde çıkan yangında can verdi Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman'ın evinde çıkan yangında can verdi
08:04
Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04
Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53
İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44
Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

Son Dakika
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04 Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04 Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53 İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44 Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır
07:05 Düğünde halay çeken eski sevgilisini öldürüp intihar etti
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 09:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Yağışlı Havaya Rağmen Vatandaş Denizde Yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement