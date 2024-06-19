Hatay'da yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

Hatay'da yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
İskenderun ilçesinde parmağına yüzük sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla yaşlı kadın rahat nefes aldı. - HATAY
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