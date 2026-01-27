Hatay'ın zirvesinde gururlandıran bayrak değişimi - Son Dakika
Hatay'ın zirvesinde gururlandıran bayrak değişimi

27.01.2026 10:12  Güncelleme: 10:15
Hatay'ın Arpalıuşağı Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çabasıyla değiştirildi. Bayrak değişimi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Hatay'ın Arpalıuşağı Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla değiştirildi.

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde zirve noktada bulunan Türk bayrağı rüzgarın ve yağışın etkisiyle yıprandı. Yıpranan bayrağı fark eden jandarma ekiplerinin çalışması ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle bayrak değişimi gerçekleşti. Bayrak değişimi esnasında çekilen görüntülerle hazırlanan klip sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan bayrak değişimi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, İtfaiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

