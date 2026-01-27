Hatay\'ın zirvesinde gururlandıran bayrak değişimi

Hatay'ın Arpalıuşağı Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağı, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla değiştirildi.

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde zirve noktada bulunan Türk bayrağı rüzgarın ve yağışın etkisiyle yıprandı. Yıpranan bayrağı fark eden jandarma ekiplerinin çalışması ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle bayrak değişimi gerçekleşti. Bayrak değişimi esnasında çekilen görüntülerle hazırlanan klip sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan bayrak değişimi vatandaşlardan takdir topladı. - HATAY