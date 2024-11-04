Hatay'daki Apartman Davasında Yeni Delil

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 219 kişinin yaşamını yitirdiği Atilla Eren Apartmanı'nın müşteki avukatı Ecevit Alkan, internette bulduğu bir reklam videosunda, müteahhit Hikmet Günsay'ın kızı Buket Günsay'ın bina yapımında fiiliyatta da rol aldığının görüldüğünü ileri sürerek, videoyu mahkemeye delil olarak sunacağını belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde 219 kişinin hayatını kaybettiği Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması 8 Kasım'da görülecek. Dosyada, Öz Burak İnşaat firmasının sahibi Hikmet Günsay, kızı Buket Günsay ve oğlu Burak Günsay, yapı denetim firması sahibi Gökhan Tutar tutuklu yargılansa da Hikmet Günsay'ın oğlu Burak Günsay kısa bir süre önce hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Müteahhit Hikmet Günsay, kızı Buket Günsay'ın ise resmiyette şantiye şefi olsa da bu görevi yapmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını istedi.

Binada yaşamını yitirenlerden birinin avukatı Ecevit Alkan ise internette beş sene önce çekilmiş bir reklam videosunda, Hikmet Günsay'ın çocukları Buket Günsay ve Burak Günsay'ın fiiliyatta da binada görev aldığını aldığının görüldüğünü belirtti ve videoyu mahkemeye delil olarak sunacağını ifade etti.

Bina yedi kat tasarlandı, on dört kat yapıldı

Bilirkişi raporuna dayanarak hazırlanan iddianamede; zemini yumuşak, zeytinlik arazi olan bina, ilk başta 7 kat olarak tasarlandı fakat bina bittiğinde 14 katlıydı. İddianamede, binanın düşük beton kalitesinden, statiğine, proje dışına çıkılmasına dek birçok sorun olduğu ve binanın yapım kusurlarından dolayı çöktüğü yer aldı.

İlk duruşması 19 Temmuz'da başlayan binanın 8 Kasım'da üçüncü duruşması görülecek. İki duruşmadır müteahhit Hikmet Günsay, oğlu ve kızının bir suçu olmadığını, resmiyette şantiye şefi olsa da pratikte bu görevi hiç yapmadığını, mimarlık okuyan kızını onore etmek için resmiyette şantiye şefi olarak gösterdiğini iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi. Günsay'ın kızı tutuklu sanık Buket Günsay da geçmiş duruşmada "Binanın hiçbir aşamasında görev yapmadım. Babam resmiyette beni onore etmek için şantiye şefi gösterdiğinden dolayı tutukluyum. Ailemiz dağıldı, cezaevinde çok zor şartlarda kalıyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Avukat Ecevit Alkan: "Binada görev aldıklarını videoda anlatıyorlar"

Mahkemenin şu aşamada bilgi ve belge topladığını vurgulayan Atilla Eren Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerden birinin avukatı Ecevit Alkan, süreci ve mahkemeye sunacağı delili şu sözlerle anlattı:

"İlk önce Günsay ailesi teker teker birbirini aklamaya çalıştı. Önce Burak Günsay tahliye oldu. Daha sonra Buket Günsay'ı kurtarmak için babası suçu üstlenmeye çalıştı. Suçu üstlenince aslında kızına daha fazla zarar verdi. Tabi bunun takdirini mahkeme yapacaktır. Bundan beş yıl önce Youtube yüklenen bir videoya rastladım. O videoda aslında tüm suçlarını itiraf ediyorlar. Burak Günsay olsun, Buket Günsay olsun Atilla Eren Apartmanı'nın yapımında görev aldıklarını, başından sonuna kadar o apartmanın yapım işleriyle ve diğer apartmanların bürokratik işleriyle bizzat ilgilendiklerini beş yıl önce daha deprem olayı ortada yokken gururla anlatıyorlar. Bunu biz mahkemeye sunacağız ve adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız."