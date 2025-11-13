Hatay'daki Elit Apartmanı Davasında Sanıklar Katılmadı

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı davasına hiçbir sanık katılmadı. Müşteki avukatı Şahnur Kızıltepe, birinci bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduklarının ortaya çıktığını, kendileri için bu raporun yeterli ve bağlayıcı olduğunu, ancak yapılan itirazlarla ikinci bilirkişi raporu talebiyle dosyanın sürüncemede bırakılmaya çalışıldığını belirtti. Binada iki kızı ve eşini kaybeden Mümtaz Gövce ise adalet sisteminin yavaş ilerlemesinden dolayı bir sonraki duruşmada aileler olarak daha net bir tutum ortaya koyacaklarını kaydetti.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nda 88 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mithat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı, şantiye şefi Burak K. ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Tutuklu sanığın bulunmadığı Elit Apartmanı davasının altıncı duruşması, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar ve sanık avukatlarının katılmadığı duruşmada müştekiler ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşma 3 Mart'a ertelendi

Müşteki avukatlarının sanıklar hakkında tutuklama talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında adli kontrole devam kararı vererek bir sonraki duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

"Adalet sürüncemede bırakılıyor"

Müşteki avukatı Şahnur Kızıltepe, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kızıltepe, birinci bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduklarının ortaya çıktığını, kendileri için bu raporun yeterli ve bağlayıcı olduğunu, fakat yapılan itirazlarla ikinci bilirkişi raporu talebiyle dosyanın sürüncemede bırakılmaya çalışıldığını belirtti.

Yapı Denetim Firması sorumlusu sanık Gökhan Tutar'ın evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığı iddiası üzerine belediyeden imza örneklerinin gelmesinin bekleneceğini, ardından yeni bilirkişi raporu talep edileceğini kaydeden Kızıltepe, adaletin sürüncemede bırakıldığını vurguladı.

"Adalet yavaş ilerliyor, daha net tavır ortaya koyacağız"

Binada iki kızı ve eşini kaybeden Mümtaz Gövce, bu zamana kadar adalete olan güvenlerini kaybetmediklerini, ancak adalet sisteminin yavaş ilerlemesinden dolayı bir sonraki duruşmada aileler olarak daha net bir tutum ortaya koyacaklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

2019 yılında 7 katlı olarak yapımı tamamlanan Elit Apartmanı'nın daha sonra zeminde yapılan asma kat nedeniyle 8 kata çıkarıldı. Zemin ve asma katın iş yeri, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı kaydedilen bilirkişi raporunda, zeminde bulunan iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat yaptırıldığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı.

Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek'in asli kusurlu olduğu kaydedildi. Müteahhit Tümyürek, temmuz ayında görülen duruşmada kaçak asma kattan dolayı mühürlenen binanın mührünün kaldırılması için belediyenin çorba evine 140 bin TL bağış yaptığını açıklamıştı.