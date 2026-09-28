Hatay'daki Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu - Son Dakika
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Hatay'daki Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu

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Hatay\'daki Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu
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Hatay'daki Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Göl çevresine gelen vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri yiyip kamp ateşi etrafında çay içti ve dolunay manzarasının fotoğrafını ve videosunu çekti.

Hatay'ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken volkanik yapıya sahip Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların uğrak noktası oldu. Dolunayın göl üzerindeki yansımasını izlemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle göl çevresine gelen vatandaşlar, dolunay manzarası eşliğinde akşam yemeklerini yerken, kamp ateşi etrafında çay içerek sohbet etti. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, gölün sakin atmosferinde dolunayın oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.

Haydarlar Gölü'nün doğal güzellikleri ve dolunayın oluşturduğu manzara, ziyaretçilerin cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekmesine de neden oldu. Göl çevresinde oluşan yoğunluk gece boyunca devam etti.

Kaynak: İHA
DolunayTurizmYaşamYerelHatayDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki Haydarlar Gölü, dolunay gecesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu - Son Dakika
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