Hatay\'daki tarihi meclis binasının restorasyon çalışmaları sürüyor

Depremde yıkılan Hatay'daki tarihi meclis binasında restorasyon çalışmaları sürüyor. Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, yürütülen çalışmaları yerince inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bir çok tarihi yapı zarar görmüştü. Antakya ilçesinde bulunan tarihi meclis binası da asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Tarihe ışık tutan binanın restorasyonu için çalışma başlatılmıştı. Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Akdaş, incelemeler esnasında restorasyon ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. - HATAY