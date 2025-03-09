Hatay'dan Alevilere Destek Protestosu - Son Dakika
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Hatay'dan Alevilere Destek Protestosu

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Hataylılar, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto ederek Türkiye'den güvenli koridor istedi.

09.03.2025 23:16
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto eden Hataylılar Türkiye'ye güvenli geçiş için koridor açılmasını istedi.

Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı kıyı bölgelerindeki saldırılar ve katliamlar, Hatay'da yaşayan Aleviler tarafından protesto edildi. Protestoya katılan Hataylılar, Türkiye'ye güvenli geçiş için koridor açılması çağrısında bulundu.

Protestoya katılan Bedi Eskiocak, Suriye'de 60 yıl boyunca var olan hükümetin zulümlerinin Alevilere yüklendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hatay'da yaşayan Aleviler bu duruma tepki göstermek üzere bir araya geldi. Suriye'de şu anda bir Alevi soykırımı yaşanıyor. Türkiye bu duruma müdahale edip orada yaşanan bu zulmü, katliamı engelleyebilir. Oradan aldığımız haberler şu anda Lazkiye'de, Tartus'da merkezden itibaren tüm köylere, evlere girildiği yönünde. Erkeklerin, yaşlıların, çocukların katledildiği haberlerini alıyoruz. Videoları görünce dehşet içinde kalıyoruz. Rastgele dediğimiz yer buradan 40 kilometre ötede bir yer. Dolayısıyla endişe halindeyiz. Oradaki zulmün bitmesini istiyoruz."

Tülay Altunay da "Gelinimizin annesi orada. Suriye'de yollar kapalı, çalışma imkanları yok. Biz sadece şiddeti duyuyoruz. Gelsinler, kapılar açılsın istiyoruz. Biz iyi insanlarız. Buradaki Suriyelilerin suçu yoksa orada yaşayan Alevilerin de suçu yok. Birileri tatmin olsun diye bu insanların öldürülmesi çok yanlış. Biz şiddete karşıyız. Kıyım yapıyorlar" dedi.

"Sadece Alevi oldukları için katlediliyorlar"

Sevim Habip de "İnsan olarak vicdanım sızlıyor. İnsan olan herkesin de vicdanının sızlaması gerekir. Çünkü canlıya şiddet dünyadaki en kötü şeydir. Onun için buradayız. Videoları gördüğüm zaman boğazım düğümleniyor. Hiçbir suçu yok bu insanların. Sadece Alevi oldukları için katlediliyorlar" şeklinde konuştu.

Zulüm nerede olursa olsun karşısında olduklarını söyleyen Zeki Yunus da çok kaygılı olduklarını dile getirdi. "Suriye'de yapılan katliamı durdurmak için buradayız. Oradan haber alıyoruz. Aldığımız haberler çok kaygı verici" dedi. Olaylarda 745 sivilin öldürüldüğü haberlerinin basına yansıdığını ancak rakamın çok daha fazla olduğunu söyleyen Yunus, seslerini yükseltmek için buraya geldiklerini ifade etti.

"Esad'a karşı Suriyeli'nin tüm ailesi Alevi diye katledildi"

Suriye'de akrabalarının olduğunu belirten bir başka Hataylı da "Esad döneminde 4 yıl cezaevinde yatmış muhalif bir doktor o zaman Esad'ın muhalifiydi. Ailesinin tüm bireyleri katledildi. Ne Esad'a yarandı ne de şimdiki rejime. Suriye'de yetki almış denetimsiz gruplar sadece inanç farklılığından kaynaklı sivilleri katlediyorlar ve katli vacip olarak algılıyorlar. Bu bir hastalık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda el uzatması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Yerel, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'dan Alevilere Destek Protestosu - Son Dakika

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