Hatay'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk hakları ve çevre bilincine yönelik etkinliklerin yer aldığı program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katıldığı program, Defne Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Programda çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması, çocukların görüşlerini özgürce ifade etmelerinin desteklenmesi ve çevre ile iklim değişikliği konularında duyarlılıklarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Programda konuşan Vali Masatlı, çocukların sevgi görme, güven içinde büyüme, eğitim alma, sağlıklı bir hayat sürme ve kendilerini özgürce ifade etme haklarına sahip olduğunu belirterek çocukların düşünce, hayal ve beklentilerine değer verilmesinin önemine dikkat çekti.

Etkinliklerde sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, dijital ayak izi ve çevrenin korunması temaları işlendi. Masatlı, su ve enerjinin tasarruflu kullanılması, atıkların ayrıştırılması, doğal kaynakların korunması ve dijital ortamda kişisel bilgilerin güvenliği konusunda çocuklara yönelik mesajlar verdi.

Programın devamında koruma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve "Kayıp Renkler" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlik, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.