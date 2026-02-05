Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin tarihinin yeniden yazılışında sahada varlığını hissettiriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte ihya ve inşa sürecine verdiği katkılarla şehrin yeniden inşasına destek sağladı. Başkan Mehmet Öntürk, depremde Hatay'ın yüzde 85'inin yıkıldığına dikkat çekerek kentin ilerleyen yıllarda turizm şehri olacağını ifade etti.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş ve kent adeta haritadan silinmişti. Depremin yaralarının sarılması için kısa sürede çalışmaları başlatan devlet kurumları kentin yeniden hayat bulması için; alt yapı, üst yapı, şehircilik, ulaşım ağı ve turizm yatırımlarına başlamıştı. Depremin 3.yıl dönümünde kentte 194 bin bağımsız bölüm, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) şehrin yeniden hayat buluşunda yürüttüğü belediyecilik çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yürütülen çalışmalardan bahsederek Hatay'ın önümüzdeki yıllarda tarihi, turizmi ve kültürüyle dünyaca tanınan bir şehir olacağını söyledi.

Başkan Öntürk, yüzde 85'i yıkılmış olan Antakya'nın yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek "2024 Mart ayında seçimle göreve geldik. Başta Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valimiz, STK'lar, ilçe belediyelerimiz ve bizler entegre şeklinde çalışıldı. Hamd olsun, yüzde 85'i yıkılmış olan şehrimizde; binalarıyla, konutlarımızla, alt yapımızla, üst yapımızla müthiş işler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. İnşallah yaza doğru çok ciddi canlı bir hayat şehrimizde başlayacak ve Hatay merak edilen bir olacak. Şehrimiz, tüm dünyanın merak ettiği bir il olacak. Memleketimizi terk eden Hataylı hemşerilerimizde inşallah bir an önce şehrine gelecek. Şehrimizde; esnafıyla, parkıyla, bakkalıyla, bahçesiyle konutlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, kütüphanesiyle çok canlı bir hayat başlayacak" dedi.

"Hatay'ımızda; tarihi, deniz, kültürel, dağ turizmi anlamında çok güzel turizm alanı oluşturacağız"

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın büyükşehir belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle ön plana çıkacak bir şehir olacağına dikkat çeken Başkan Öntürk, "Hatay'ımız sadece bir tarih şehri değil aynı zamanda bir deniz şehri ve deniz turizminin olduğu bir kent ve aynı zamanda gastronomi kenti. Amanos dağlarıyla beraber dağ turizminin olduğu bir şehir. Tüm bu çalışmaları başlattık, kısa süre içerisinde inşallah belediyemizin de ortağı olduğu bir turizm ihalesinde Arsuz bölgemizde çıkacağız. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak da deniz turizmine öncelik edeceğiz ve 50 bin metre kare tarihi alanda yeniden yapılanma alanı ilan ettiriyoruz. Bu planlarımızla beraber Hatay'ımızın; tarihi, deniz, kültürel, dağ turizmi anlamında çok güzel turizm alanı oluşturacağız. Hatay kadim bir şehir, çok farklı bir şehir oluyor ve farklarıyla ön plana çıkacak. Kısa süre içerisinde bu gelişmeleri tüm Türkiye ve yurt dışı görecek" dedi. - HATAY