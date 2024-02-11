Hatay Depremi: Enkaz Altında Annesini Kaybeden Genç Adamın Hikayesi

Hatay'da yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Uslu,3 buçuk saatte kurtarıldığı binanın enkazında annesini kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Antakya ilçesi Akevler mahallesi Ela Apartmanında ailesiyle birlikte yakalanan 19 yaşındaki Ahmet Uslu, enkazdan 3 buçuk saatte kurtarıldı. Uslu'nun annesi Nermin Uslu aynı enkazda kurtarılamayarak vefat etti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 6 Şubat gecesini unutamayan genç adam yaşadıklarını anlattı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla enkazdan kurtarıldığını dile getiren Uslu, "Depremi hissettiğim sırada yataktan kalkma fırsatım bile olmadı. 10 saniye bile sürmeden bizim binamız yıkıldı. O sırada ben gözlerimi açtığımda tavanın üstüme çöktüğünü gördüm. Üstüme çöktüğü sırada yatakta sadece kapanmak zorunda kaldım. Çünkü yapacak bir şey yoktu. Bütün bina çöktüğünde üstümde ağırlık hissetmeye başladım. Ağırlık hissettikten sonra hareket etmeye çalıştım. Ağırlıklardan kurtulmaya çalıştım. O sırada ellerim dışarıya çıktı. Ellerim dışarıya çıkınca çevredeki vatandaşlar benim yanıma geldi. Beni hızlıca çektiler. Tüm vücudum çizildi. Yara oldu. Enkaz altında 3,5 saat kaldım. O sırada tabi benim alnımdaki yaradan haberim yoktu. Soğuktan hissetmiyordum. Bizim binanın o tarafa doğru geldim. Ama o sırada hiç bir acı hissetmiyordum. Bizim enkazın oraya geldiğimde anneme seslendim. Annemi bulmaya çalıştım, anneme ulaşamadım. 5 gün sonra ulaşabildik. Ben ilk 2 gün vefat ettiğinin haberini alamadım. Vefat ettiğini sonradan öğrendim. Uykuda yakalandığım için hiçbir şey hissedemedim. Benim uykum ağır olduğu için deprem oldu yada binamız yıkıldı gibi şeyler aklıma gelmedi. Yan durduğum için ezildiğimi fark ediyordum. Sıkıştığımı hissediyordum. Burası benim yaklaşık 18 seneden beri bebekliğimden itibaren bu mahallede büyüdüm" dedi. - HATAY
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Son Dakika › Yerel › Hatay Depremi: Enkaz Altında Annesini Kaybeden Genç Adamın Hikayesi - Son Dakika
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