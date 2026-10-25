Hatay Hassa'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Hatay Hassa\'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Hatay Hassa'ya bağlı Yolçatı Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilip hastanede tedavi altına alındı, jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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