Hatay Hassa'da üzüm hasadı başladı, 85 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Hatay Hassa'da üzüm hasadı başladı, 85 bin ton rekolte bekleniyor

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Hatay'ın Hassa ilçesinde üzüm hasadı, Vali Mustafa Masatlı'nın katıldığı etkinlikle başladı. Yaklaşık 50 bin dekar alanda bu yıl 85 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler ürünlerini çevre illere gönderiyor.

HATAY'ın Hassa ilçesinde hasadı başlanan üzüm üretiminde 85 bin ton rekoltesi bekleniyor.

Verimli üzüm bağlarının bulunduğu Hassa'da düzenlenen hasat etkinliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bürokratlar ve üreticiler katıldı. Çiftçilerle birlikte ilk hasadı yapan Vali Mustafa Masatlı, üreticileri desteklemeye ve ürünlerinin bir an önce hasat edilip pazara ulaştırılması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Masatlı, "Bir şehrin ayağa kalkması; sadece konutları, iş yerleri, altyapısı ve kamu tesisleriyle mümkün olmaz. Şehrin, başta tarım olmak üzere tüm üretim alanlarının harekete geçmesi gerekir. Bu anlamda şehrimiz, Türkiye'nin önemli tarımsal merkezlerinden biridir. Bugün de üzüm hasadındayız. Üzüm üretimi hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. 2025 yılında yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84 bin 477 ton üzüm hasat etmiştik. Bu yıl da yine yaklaşık 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Beklenen bu 85 bin tonluk rekoltenin yaklaşık 81 bin tonu, inşallah Hassa ilçemizde gerçekleşecektir" dedi.

Çiftçi Mustafa Tatar, ürettikleri ürünleri çevre illere sattıklarını ifade ederek, "250 dönüm üzüm ekili arazim var. Yaklaşık olarak 250 ton rekolte bekliyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ başta olmak üzere çevre illere gönderiyoruz. Dönüm başına düşen rekoltede hasattan memnunuz"diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA
HassaHatayYerelSon Dakika

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