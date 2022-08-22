62 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor - Son Dakika
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62 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor

22.08.2022 12:37
62 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde 84 yaşındaki dikiş makinesi tamircisi İsmet Bilgin, 62 yıldır asırlık makinelerin tamir ve bakımını yapıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 84 yaşındaki dikiş makinesi tamircisi İsmet Bilgin, 62 yıldır asırlık makinelerin tamir ve bakımını yapıyor.

Hassa ilçesinde yarım asrı aşkın süredir dikiş makinesi tamiri yapan İsmet Bilgin, 20 metrekarelik dükkanında yıllardır ekmeğini kazanıyor. İş hayatına 16 yaşında babasının kendisini ilk başta demircilik yaptırdığını ancak mesleği sevmediğinden bıraktığını anlatan Bilgin, "Baba mesleği demirciliği yapmak istemedim sonra, tüfekçilik, saatçilik yaptım. En sonunda ise dikiş makinesi tamirciliğine başladım" dedi.

Hassa ilçesinde o dönem bozulan dikiş makinelerinin Antakya ve İskenderun ilçelerindeki ustalara götürüldüğünü hatırlatan Bilgin, bu nedenle kendisine dikiş makinesi alıp sökerek tamir etmeyi öğrendiğini söyledi.

İsmet Bilgin, mesleği sayesinde 5 çocuk okuttuğunu ve hepsinin meslek sahibi olduğunu ancak yanında çalışacak mesleği öğretecek kimseyi bulamadığını sözlerine ekledi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatay, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 62 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor - Son Dakika

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