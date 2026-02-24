Hatay'ın kalbi Habibi Neccar Camii'nde iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
24.02.2026 10:42  Güncelleme: 10:44
Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan ve ihya süreciyle yeniden restore edilen Habibi Neccar Camii'nde iftar programı düzenlendi.

Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan ve ihya süreciyle yeniden restore edilen Habibi Neccar Camii'nde iftar programı düzenlendi. Yemek dağıtımı gerçekleştiren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te başlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bitmesiyle cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı. Depremden 3 yıl sonra Ramazan ayına kavuşan Habibi Neccar Camii'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Asrın felaketinden öncesinde olduğu gibi insan yoğunluğunun yaşandığı cami ve çevresindeki kalabalık kentteki ihya ve inşa sürecinin şehre etkisini gözler önüne serdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelip yemek dağıttı.

"Depremde yerle bir olmuş yerde Ramazan'ın bereketini, birlikteliğini ve dayanışmasını yaşıyoruz"

Önceki yıllara göre daha iyi bir ortamda iftar sofrasının kurulduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Öncelikle bugün Ramazan ayının beşinci iftarında yine vatandaşlarımızla birlikteyiz. 6 Şubat asırların felaketiyle beraber bu bölge neredeyse yerle bir olmuştu ama çok şükür o günden bugüne dünyanın en büyük imar, ihya ve çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir seferberlik ruhuyla devam etti. Şu anda o yerle bir olmuş yerde, vatandaşlarımızla hep beraber birlikte Ramazan ayının bereketini, birlikteliğini ve dayanışmasını yaşıyoruz. Bizler her Ramazan'da bir önceki Ramazan'a göre çok daha iyi şartlardayız. İyi şartlarda Ramazan orucumuzu tutup ibadetlerimizi yapıp ve daha sonra da vatandaşlarımızla birlikte hep beraber iftar açıyoruz. Ramazan ayının; rahmeti, mağfireti, bereketi şehrimizin de her zaman üstündedir. Bu Ramazan ayımız diğer Ramazan aylarına göre daha mutlu, daha sevinçli, daha huzurlu geçiyor. Bizler de olabildiğince hem vatandaşlarımızla bu noktada bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını olabildiğince bütün imkanlarımızı kullanarak devletin bütün imkanlarını kullanarak da karşılamaya çalışıyoruz. Ben buradan başta Hataylı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin de Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla bayrama ulaşırız" dedi.

"Sokaklar yıkılmıştı ve binalar iç içe girmişti ama şu an çok iyi oldu"

Depremde ailesinden 67 kişiyi kaybettiğini ifade eden Mustafa Saraç, "Burası depremde yerle bir olmuştu. Depremde ailemden 67 kişi hayatını kaybettim. Sokaklar yıkılmıştı ve binalar iç içe girmişti ama şu an çok iyi oldu. Buraya iftarımızı açmaya geldik. Buralar çok güzel olmuş ve devletimizden Allah razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

