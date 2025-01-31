Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye personeline kentsel arama kurtarma eğitimi verildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, personelin pratik ve teorik bilgisini güçlendirmek adına eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler kapsamında itfaiye personeline kentsel arama kurtarma eğitimi verildi. Personelin daha verimli ve etkin olabilmesi için verilen eğitim sahada gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay İtfaiyesine Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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