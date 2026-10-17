Hatay Reyhanlı\'da boruya düşen yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Hatay Reyhanlı'da boruya düşen yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki sosyal konutlarda havalandırma borusuna düşen yavru kedi, miyavlama sesleriyle fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kediyi güvenli şekilde kurtardı.
Hatay'da apartmanın önünde bulunan havalandırma borusuna düşen yavru kedi, miyavlama sesleriyle fark edilerek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki sosyal konutlarda meydana geldi. Havalandırma borusuna düşen yavru kedinin miyavlama seslerinden mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda mahsur kaldığı yerden çıkarılan yavru kedi, güvenli şekilde kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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