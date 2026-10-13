Hatay Reyhanlı'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtarıp sahibine teslim etti - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtarıp sahibine teslim etti

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Hatay Reyhanlı\'da çamura saplanan eşeği itfaiye kurtarıp sahibine teslim etti
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde yağış sonrası çamurla kaplanan tarım arazisinde çamura saplanan eşek, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan eşek sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çamura saplanan eşek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası çamurla kaplanan tarım arazisinde çamura saplanan eşeği fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda eşeği bulunduğu yerden sağ salim çıkardı.

Kurtarılan eşek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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