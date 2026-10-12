Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren kamu binalarını ve eğitim tesisini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren kamu binalarını ve eğitim tesisini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, Antakya\'da yapımı süren kamu binalarını ve eğitim tesisini inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Masatlı, Antakya'da inşası süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile DSİ hizmet binalarını ve eğitim tesisini gezdi. Yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı erişmesi ve kentin yeniden imarına katkı sağlanması bekleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da inşası devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası ile Devlet Su İşleri (DSİ) yeni hizmet binası ve eğitim tesisinde incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı devam eden yeni hizmet binalarıyla kamu kurumlarının hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve çalışma süreçlerinin daha modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlaması amaçlanırken, projelerin Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüİklim DeğişikliğiMustafa MasatlıHatay ValiliğiYerel HaberlerAntakyaGüncelEmlakYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 01:30:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren kamu binalarını ve eğitim tesisini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei