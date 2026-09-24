Hatay Valisi Masatlı, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasında inceleme yaptı - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasında inceleme yaptı

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasında inceleme yaptı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tamamlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, hizmet birimleri hakkında yetkililerden bilgi aldı; binanın emniyet hizmetlerini daha modern ve etkin kılması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı tamamlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara daha modern, hızlı ve etkin emniyet hizmeti sunulması amacıyla tamamlanan yeni hizmet binasını gezen Vali Masatlı, binada bulunan hizmet birimleri ve mevcut çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern donanımı ve hizmet birimleriyle Antakya ilçesindeki emniyet hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedeflenen binada incelemelerde bulunan Masatlı, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ve etkin şekilde sunulmasının önemine dikkat çekti.

Yeni hizmet binasının Antakya ve Hatay'a hizmet verecek şekilde faaliyet göstermesiyle birlikte ilçedeki emniyet hizmetlerinin daha modern bir ortamda yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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