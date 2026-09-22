Hatay Valisi Masatlı, Hassa'daki sosyal hizmet merkezindeki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Hassa'daki sosyal hizmet merkezindeki çalışmaları değerlendirdi

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Hatay Valisi Masatlı, Hassa\'daki sosyal hizmet merkezindeki çalışmaları değerlendirdi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa'da tamamlanma aşamasındaki Sosyal Hizmet Merkezi'nde inceleme yaptı. Merkezde çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere sosyal hizmet sunulması, faaliyete geçmesiyle ilçedeki destek kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Hassa Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hassa Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası'nı gezen Vali Masatlı, bina içerisinde ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceledi. Projenin mevcut durumu ve kalan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, merkezin hizmete sunulmasına yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

Merkezde aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmetlerin yürütülmesi planlanıyor. Hizmet binasının faaliyete geçmesiyle ilçedeki sosyal destek hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İncelemeleri sırasında projenin kalan çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, hizmet binasının vatandaşların kullanımına sunulması için çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesini istedi.

Hassa'nın sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermesi planlanan merkezin tamamlanmasının ardından ilçedeki vatandaşlara farklı alanlarda sosyal destek hizmetleri sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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