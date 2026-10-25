Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı sınır kapısı modernizasyon projesini inceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı sınır kapısı modernizasyon projesini inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı sınır kapısı modernizasyon projesini inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kara Hudut Kapısı Modernizasyon ve Ticari Kapı Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Masatlı, sınır kapısının altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik projenin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kara Hudut Kapısı Modernizasyon ve Ticari Kapı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sınır kapısının fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla sürdürülen çalışmaları değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Mustafa MasatlıHatay ValiliğiYayladağıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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