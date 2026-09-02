Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol'daki Kuzuculu Jandarma Karakolu ve Lojmanların İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol'daki Kuzuculu Jandarma Karakolu ve Lojmanların İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol\'daki Kuzuculu Jandarma Karakolu ve Lojmanların İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona yaklaşılan Kuzuculu Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma lojmanlarını yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Masatlı, çalışmaların güvenlik personelinin görevlerini daha etkin şartlarda sürdürebilmesine uygun şekilde tamamlanmasının önemini vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona yaklaşılan Kuzuculu Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Lojmanlarında incelemelerde bulundu.

Karakol binası ve personelin kullanımına sunulacak lojmanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların güvenlik personelinin görevlerini daha etkin şartlarda sürdürebilmesine uygun şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çeken Masatlı, devam eden imalatların titizlikle sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol'daki Kuzuculu Jandarma Karakolu ve Lojmanların İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol'daki Kuzuculu Jandarma Karakolu ve Lojmanların İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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