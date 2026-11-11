Hatay Yayladağı\'nda bin ton kapasiteli soğuk hava deposu hizmete sunuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile WFP arasında imzalanan Teknik Anlaşma kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayata geçirilen soğuk hava deposunun kurulumu tamamlandı.

Yayladağı Belediyesinin nihai faydalanıcısı olduğu proje kapsamında, belediye mülkiyetindeki Tekno Tarım Arazisi üzerinde bin metre kare kapalı alana sahip, 5 ayrı soğuk hava odasından oluşan ve toplam bin ton depolama kapasitesi bulunan modern bir tesis kuruldu.

Yayladağı soğuk hava deposu, özellikle küçük ölçekli üreticilerin modern depolama altyapısına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Tesis sayesinde yaş meyve ve sebze ürünlerinin uygun sıcaklık ve nem koşullarında muhafaza edilmesi, hasat sonrası ürün kayıplarının azaltılması ve ürün kalitesinin korunması amaçlanıyor.

Sağlanan depolama imkanı ile üreticilerin ürünlerini hasat döneminde hemen pazara sunma zorunluluğunun azaltılması, satış zamanlamasını piyasa koşullarına göre planlayabilmeleri ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi bekleniyor.

Yayladağı Soğuk Hava Deposu, bölgenin tarımsal üretim ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir yatırım niteliği taşıyor. Küçük ölçekli üreticilerin modern depolama olanaklarından yararlanmasına imkan sağlayacak tesisin, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasına ve üretici gelirlerinin iyileştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) iş birliğiyle tamamlanan tesis, Yayladağı'nda tarımsal üretimin desteklenmesi ve bölgesel ekonomik toparlanma sürecinin güçlendirilmesi açısından önemli bir altyapı yatırımı olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.