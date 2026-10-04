Antakya\'da kaza sonrası yağlanan yolu kumla kapatan trafik polisine övgü yağdı

Antakya'da kaza sonrası yağlanan yolu kumla kapatan trafik polisine övgü yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antakya çevreyolundaki Gülderen üst geçidinde 3 aracın çarpıştığı maddi hasarlı kazada yola yağ yayıldı. Görev başındaki trafik polisi, kaygan zeminin yeni kazalara yol açmaması için kumu avuç avuç taşıyarak yağın üzerine serpti. Polisin bu çabası beğeni topladı.
Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası yeni bir kaza yaşanmaması için yola dökülen yağın üzerini avuçlarıyla kum taşıyarak kapatan trafik polisi, davranışıyla takdir topladı.
GÜLDEREN ÜST GEÇİDİNDE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI
Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından yola dökülen yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen trafik polisi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolları sıvadı.
KUMU AVUÇLARIYLA TAŞIDI
Trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı. Görev aşkıyla trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.
Kaynak: İHA
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