 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hataylılar Yeni Yılda Eski Günlerine Dönmeyi Diliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hataylılar Yeni Yılda Eski Günlerine Dönmeyi Diliyor

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Hataylıların yeni yıl dilekleri ise memleketlerinin bir an önce eski haline dönmesi. Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaşın vefat ettiği ve yüz binlerce vatandaşın depremden etkilendiği felaket sonrası, enkaza dönen Antakya kent merkezi adeta hayalet şehri andırıyor. Hataylılar, yeni yılda eski güzel günlerine dönebilmeyi umut ediyor.

Hataylılar Yeni Yılda Eski Günlerine Dönmeyi Diliyor
30.12.2023 - 08:39,
Abone Ol

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Hataylıların yeni yıl dilekleri ise memleketlerinin bir an önce eski haline dönmesi.

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaş vefat etmiş, yüz binlerce vatandaş da depremden doğrudan etkilenmişti. Enkaza dönen Antakya kent merkeziyse enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle adeta araziye döndü. Hayalet şehri andıran kentte yeni yıla sayılı günler kala buruk bir heyecan yaşanıyor. 2023 yılını depremlerle geçiren Hataylıların en büyük dilekleri memleketlerinin bir an önce eski güzel günlerine dönebilmesi.

"Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek"

Depremler sonrası hayallerle yaşamaya başladıklarını dile getiren Ahmet Aksoy, "En son deprem gecesini hatırlıyorum. O gün bu gündür gelip, gidiyorum boş. Hayallerle yaşıyoruz, her zaman ki biz Hataylılar üzüntüyü pek sevmeyiz. Yine eğleneceğiz. Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek. Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz, yoksa burada kimse yaşayamaz" dedi.

"Yeni yılda güzel şeyler olacaktır"

Yeni yılda güzel şeyler olacağına inandığını belirten Selen Doğruyol, "Büyük bir felaket atlattık ama yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Acısı asla yüreğimizde dinmeyecek. Yeni yılda güzel şeyler olacaktır. Öyle umuyoruz, inşallah hepimiz için hayırlısı olur. İnşallah en güzel şeyler bizi bulur" ifadelerini kullandı.

"Tek umudum Hatay'ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi"

Umudunun memleketinin eski günlerine dönmesi olduğunu ifade eden Selin Doğruyol, "Yılbaşından pek bir beklentim yok, 2023'e beklentiler içerisinde girdik ama 1 ay sonra yaşadığımız şeyler hepimizi üzdü. Tek umudum Hatay'ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi. Herkesin umudu bu" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antakya, Hatay, Deprem, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hataylılar Yeni Yılda Eski Günlerine Dönmeyi Diliyor - Son Dakika


08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

Son Dakika
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 09:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hataylılar Yeni Yılda Eski Günlerine Dönmeyi Diliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement