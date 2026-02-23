Hatice Güner'den Mehmetçiğe 195 Boyunluk - Son Dakika
Hatice Güner'den Mehmetçiğe 195 Boyunluk

23.02.2026 17:16
Ankaralı Hatice Güner, Mehmetçiğe ulaşan 195 el yapımı boyunluk ördü, vatan sevgisiyle donattı.

Ankaralı Hatice Güner tarafından örülen 195 adet el emeği boyunluk, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankaralı Hatice Güner tarafından örülen 195 adet boyunluğun Mehmetçiğe ulaştırıldığı kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, Güner'in her ilmeğinde vatan sevgisi bulunan boyunlukları askerler için hazırladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 219 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Yamadağ/Malatya) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıta Grup Komutanlığında (Ankara) bulunan birliklerimize teslim edilen bu anlamlı hediyeler, Mehmetçiklerimizin içini ısıtacak en kıymetli destek oldu. Fedakar Türk kadınının her daim ordusunun yanında olduğunun nişanesi olan bu bağış için şükranlarımızı sunarız."

Paylaşımda ayrıca, Mehmetçiğin yüksek rakımda Hatice Güner'e teşekkür ettiği görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

