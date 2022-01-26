Hatipoğlu: "Büyük Türkiye sevdamız hiç bir zaman zâyi olmayacak" - Son Dakika

Ak Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Esnafımızın varlığı bizlere güç katıyor. Sizler var oldukça Allah'ın izniyle büyük Türkiye sevdamız hiç bir zaman zayi olmayacak" diye konuştu.

Başkan Fikret Hatipoğlu, "Esnafımızın varlığı bizlere güç katıyor. Sizler var oldukça Allah'ın izniyle büyük Türkiye sevdamız hiç bir zaman zayi olmayacak. Bugün bereketli bir gün, esnafımıza hayırlı işler diledik. Her zaman olduğu gibi onların yanında olduğumuzu gösterdik. Biz büyük bir aileyiz. Esnafımızla toplumun her kesimi ile bir aradayız. Halkımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güven ve destek ile inşallah cennet ülkemizde hep beraber daha güzel yarınlara birlikte kavuşacağız" dedi. - BURSA