HATSO'dan giyim ve ayakkabı yardımı - Son Dakika

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 90 adet kışlık mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine Hakkari Cezaevinde hükümlü bulunan ailelerin çocuklarına dağıtılmak amacıyla 90 adet mont ve bot, HATSO Başkanı Servet Taş tarafından kurum yetkililerine teslim edildi. Başkan Servet Taş, TOBB çatısı altında bulunan oda/borsalar olarak sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun her kesimine yardım eli uzattıklarını, vatandaşın ve iş dünyasının hizmetinde olduklarını söyledi. - HAKKARİ