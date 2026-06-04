Hava Durumu Sunan Çoban Fenomen Oldu - Son Dakika
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Hava Durumu Sunan Çoban Fenomen Oldu

Hava Durumu Sunan Çoban Fenomen Oldu
04.06.2026 11:05
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Yılmaz Uygur, dereden bulduğu televizyon kasasıyla çektiği videolarla sosyal medyada 150 milyon izlendi.

Elazığ'da inşaat işçiliğini bırakıp çobanlığa başlayan Yılmaz Uygur, derede bulduğu eski bir televizyon kasasıyla çektiği eğlenceli videolar sayesinde sosyal medyada 150 milyon izlenmeye yaklaşarak fenomen oldu.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde yaşayan 54 yaşındaki Yılmaz Uygur, uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra köyüne döndü. Kendisine ait arazide hayvan besleyerek geçimini sağlamaya başlayan Uygur'un hayatı, yolda yürürken derede bulduğu eski bir televizyon kasasıyla tamamen değişti. Bulduğu televizyonun arkasına geçerek mizahi bir dille hava durumu sunmaya başlayan Uygur, çektiği videoların sosyal medyada yayılmasıyla kısa sürede milyonlara ulaştı. Çöpten aldığı televizyonla yaptığı sunumların ardından ulusal kanallara bile malzeme olduğunu belirten Yılmaz Uygur, samimi ve dürüst tarzıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. Videolarının toplamda 150 milyon izlenme sınırına yaklaştığını ifade eden 5 çocuk babası Uygur, kendisini izleyen ve seven herkese teşekkür ederek, "Millet beni izledi, beni sevdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ben asla yalan söylemiyorum, bu yüzden insanlar beni bu kadar çok benimsedi" dedi.

"Şu anda videolarımın toplam izlenmesi 150 milyona yaklaşmış durumda"

Kendine has tahmin yöntemiyle daha önce Elazığ için yaptığı bir uyarıyı hatırlatan renkli fenomen, "Ben genellikle inşaatlarda çalışıyordum fakat sonra baktım ki ne inşaatın ne de insanların kahrı çekiliyor. Burada böyle güzel bir yerim vardı, ben de kalktım geldim. Ondan sonra davar ve hayvan beslemeye başladım. Bir gün yolda öylece gidiyordum, bir baktım derede bir televizyon var. Sonra 'Ben bu televizyonu alayım da bir hava durumu sunayım' dedim. Aldım ve hava durumunu sundum. Bir de ne göreyim, akşamında televizyonlar, benden bahsetmeye başlamış ve 'Hava durumu sunan dayı' diyorlar. Benim öyle bir keyfim geldi ki. Demek ki çöpten bir şey alırsan da, ne olursa olsun değerli oluyormuş dedim. Ondan sonra millet beni izledi, beni sevdiler. Hepsinden Allah razı olsun, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda videolarımın toplam izlenmesi 150 milyona yaklaşmış durumda. Ben bir de yalan söylemiyorum arkadaşlar" diye konuştu.

"Hava durumu diye uyardım minareye şimşek çarptı"

Geleceğe dair en büyük hayalinin ulusal televizyon kanallarına çıkıp ana haber sunmak olduğunu dile getiren Uygur, "Ben hava durumu sunuyordum, o gecelerde Elazığ'ı uyardım. Dedim ki aşağıdan yağış bastırıyor, dikkatli edin ama bana inanmadılar. Ardından şimşek geldi, minareye çarptı ve gitti. Hayalim ise, büyük kanalları, televizyonları bekliyorum. Orada gidip, doğru haberleri sunma hayalim var. Ondan sonra millete gerçek haberciliğin nasıl olduğunu anlatayım. Ben yalan söylemiyorum ki arkadaşlar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu Sunan Çoban Fenomen Oldu - Son Dakika

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