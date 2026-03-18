Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Uyarısı

18.03.2026 09:38
Ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara ve Ege'de yağmur; doğuda buzlanma ve çığ tehlikesi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hava Durumu: Yağmur ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
