Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şehit Naşı Eskişehir'de Karşılandı

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Kayseri'de eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu Şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşı Eskişehir'de askeri törenle karşılandı.

Dün yaşanan kazada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Yaşanan kaza sonucu Şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşı Eskişehir'e ulaştı.

Şehit Özen'in Türk Bayrağına sarılı naaşı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı askeri törenle karşılandı. Özen'in cenaze töreni, ikindi namazına müteakip Reşadiye Camii'de düzenlenecek. Ardından, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne götürülecek. - ESKİŞEHİR