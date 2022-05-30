Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu

30.05.2022 11:23
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu

Balıkesir'in Havran Belediyesi ve Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Balıkesir'in Havran Belediyesi ve Filistin'in Salfeet Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Havran Belediye Emin Ersoy "Filistin ile kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz" dedi.

Protokol törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Salfeet Belediye Meclisi Proje Komite Başkanı Ehab Maaratah Salfeet, Belediye Meclisi Üyesi Abdel Rahim Gabriel, Salfeet Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Ahmad William, Salfeet Belediye Meclisi Eğitim Komite Başkanı Abu Shamma, Salfeet Belediye Meclisi Halkla İlişkiler Komite Başkanı Rania Naseem, Havran Belediye meclis üyeleri, ilçe oda başkanları ve daire müdürleri katıldı.

Törende Başkan Ersoy ve Başkan Zubaidi'nin iki şehir arasında imzalanacak olan protokolün önemi hakkında ki konuşmaların ardından Havran Belediyesi ile Salfeet Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokol imzaladı. Program sonunda iki belediye arasında hediyeler takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Filistinli heyet daha sonra Havran ilçesinde incelemelerde bulundu. - BALIKESİR

Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Balıkesir, Filistin, Havran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:17 Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
10:01 Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:29:57. #1.12#
SON DAKİKA: Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement